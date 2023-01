La mirada cítrica: "Llegan avisos preocupantes desde el BCE"

Tiempo de ilusión, horas mágicas con los tres Sabios de Oriente, los reyes de la logística y de los regalos en plena faena, con sus cabalgatas, sus camellos, sus carrozas y sus presentes. Es la tarde, la noche, de la gran esperanza, ilusión, infantil

Y están aquí y esta noche comenzarán el reparto de regalos. Los Sabios de Oriente no han escapado de la inflación este año. De media, la Navidad, ha costado unos 735 euros de por cada español. En esto de los precios y de los costes no hay magia que valga. Y más cuando se sospecha que algunos super no repercuten la rebaja del IVA. Las alforjas llegan abarrotadas de juguetes, pero también de ropa, perfumes y productos tecnológicos. Una de las cosas más curiosas, Rafa, es el estrés del comprador, como apunta desde la OCU, Kepa de estas Navidades es que los consumidores se han acercado más a las tiendas, las transacciones en tiendas físicas han crecido casi un 30%. Y la fiesta del consumo no ha terminado, Rafa, en cuanto los Reyes Magos comiencen su viaje de vuelta comienza el tradicional periodo de rebajas

La OCU calcula que los ciudadanos gastarán de media unos 135 euros en las rebajas. 9 de cada 10 euros se destinarán a ropa. Por cierto, el pago con móvil ha crecido en España casi un 10% desde 2019.

Lo sorprendente es que en esta época donde los regalos, los paquetes, van y vienen, justo ahora, Amazon anuncia nuevos recortes de plantilla

La empresa que dirige Jeff Bezzos ha ampliado el recorte de plantilla. Ha anunciado el despido de 18.000 trabajadores, el 6% de su plantilla. Bonita manera de comenzar el año. Llamando a la puerta del paro. Amazon alega una “economía incierta”. Más allá de la incertidumbre económica lo cierto es que Amazon calculó muy mal sus previsiones. Incrementó considerablemente sus plantillas durante la pandemia y no tuvo en cuenta que tras la superación de lo más más grave de la Covid los consumidores recuperarían buena parte de sus hábitos tradicionales de compra. Las ventas online han llegado para quedarse. Pero la gente tampoco está por la labor de quedarse en casa

Pero lo de Amazon no es la única advertencia a tener en cuenta. Llegan avisos preocupantes desde el BCE

El almuerzo gratis se está acabando. Esta es la advertencia firmada por un grupo de economistas del BCE en la entrada de un blog de la entidad. En jerga económica almuerzo gratis, el free lunch, es la política monetaria ultraexpansiva del BCE que permitió a los Gobiernos europeos endeudarse hasta las cejas, incluso con tipos de interés negativos. Los tipos de interés en muy pcos meses han pasado del 0 al 2,5%.. y el rendimiento de la deuda, de los bonos alcanza el 3 y medio por ciento. Estos economistas advierten que estas subidas podrían poner en aprietos a los gobiernos más endeudados. España cuenta con una deuda pública superior al billón y medio de euros, la mayor de su historia, que representa el 116% del PIB. La rentabilidad del bono español al 3 con 6%, lo que encarece la financiación de la Administración, gastos e inversión públicos.

Lo adelantábamos esta tarde. Uno de los mejores regalos de Reyes es el abaratamiento del petróleo, que también viene de Oriente. El precio del crudo se ha abaratado un 10% en esta semana. Y los Reyes traían tradicionalmente oro, mirra e incienso. El incienso eleva el espíritu y lo perfuma, el oro está a 1.835 dólares la onza. Y la mirra era ungüento casi milagroso que utilizaban los médicos. Hablando de médicos. El trabajador ya no tendrá que llevar la baja médica a la empresa. A partir de abril la Seguridad Social la enviará telemáticamente a la empresa. Este es otro de los milagros que nos traen los Reyes Magos, los precursores del contrato Fijo-Discontinuo.