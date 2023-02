La mirada cítrica: El gran negocio de la Superbowl

La Superbowl, como todos los grandes acontecimientos deportivos, ha derivado en un gran negocio. Con este partido, ganado por los Chiefs de Kansas City frente a los Eagles de Philadelphia, los estadounidenses se han gastado unos 16.000 millones de dólares, sobre todo en comida y bebidas. Por ejemplo, han consumido casi 1.500 millones de alitas y millones de hamburguesas y millones de litros de cerveza. Las marcas pagaron 7 millones de dólares por un anuncio de medio minuto. Y en el descanso actuo una espectacular Rihanna.

Un medio clave y estratégico en momentos de dificultad. Hay muchos ejemplos de esto pero solo voy a recordar uno que tiene que ver con la Gran Depresión, me refiero a las 'Charlas junto a la chimenea' de Franklin Delano Roosevelt que, de manera sencilla, todos los sábados, iba explicando su política económica a las familias para superar la gran Depresión de los años 30. No le fue mal, ganó cuatro elecciones. A más de un político no le vendría mal aprender del maestro demócrata.

Durante mucho tiempo las autoridades económicas europeas abrieron el paraguas. Temían un chaparrón con una recesión. Una recesión técnica que ahora se aleja

El primero en decirlo hoy ha sido el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis De Guindos, en Mas de Uno de Onda Cero. Hay desaceleración, pero no habrá recesión técnica, se suspende el apocalipsis

Algo parecido piensa ahora la Comisión Europea. La zona euro crecerá poco, pero crecerá, aunque sean 9 décimas. Bruselas también revisa al alza el crecimiento previsto de España, al 1,4%, como apuntaba el comisario Paolo Gentiloni

Bruselas señala que en España la economía ha navegado relativamente bien sobre los efectos de la guerra y destaca el turismo, la recuperación del turismo como elemento clave de la reactivación

AENA, el mayor gestor de aeropuertos de España y del mundo, ha anunciado esta tarde que ha recuperado el nivel de actividad y tránsito que tenía antes de la pandemia.

En enero pasaron por sus instalaciones casi 17 millones de viajeros, lo que es un 2% más que en el mismo mes del 2019. Además, TAP, la aerolínea portuguesa, se está convirtiendo en el campo de batalla de las grandes aerolíneas europeas compiten por su compra Air France, Lufthansa y, quizá también, la hispano-británica IAG. Lo que también vuela son los precios de la cesta de la compra. La patronal de supermercados, AECOC, señala que la cesta de la compra ha adelgazado un 11%, a más precio menos artículos. La dieta de la inflación.