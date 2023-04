La mirada cítrica: El futuro de Ferrovial

El 93% del capital representado en la junta de accionista ha votado a favor del traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos, como paso previo para cotizar en EEUU.

Al final, el futuro de Ferrovial queda en manos de la familia del Pino. Y es que el voto contrario representa al 4,47% del total del capital de la empresa. Y Leopoldo del Pino, hermano del presidente de la compañía, cuenta con el 4,1% de los títulos y ha votado en contra. Pero a pesar de no estar de acuerdo con la mudanza a la nación de los canales también ha señalado que no piensa ejercer su derecho de separación de la empresa, vamos, que no venderá.

Esta era una de las posibilidades de bloqueo de la operación, que los que quieren vender supere el 2,5% del capital. Por ahora, esta puerta no se va a abrir, habrá que estar atentos.

En la Junta General de Ferrovial se ha apreciado mucha contestación por parte de muchos accionistas contra el papel del Gobierno.

Las maniobras, estrategias y amenazas utilizadas por el Gobierno contra la fuga de esta multinacional a Ámsterdam se han solventado, por ahora, con un fracaso. Incluso ha sido contraproducente. El presidente de la Federación Mundial de Inversores, el belga Jean Pierre Pealinck se le ha entendido todo, en castellano.

El Gobierno, según fuentes de Economía, dice que respeta la decisión de los accionistas de Ferrovial, pero no es, precisamente, la actitud mostrada por la parte morada del Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que es inaceptable y esta decisión ha generado indignación en el país. En esto no hay discrepancias entre la líder de Sumar y la líder de Podemos, Ione Belarra.

En este punto, el ministro Escrivá, desde Washington, antes de la votación, ya manifestaba que a nadie sorprendería que Hacienda evaluara si Ferrovial tiene o no tiene derecho a deducciones fiscales por la fusión.

El Gobierno aireó a la Agencia Tributaria, a pesar de la institución que teme terminar instrumentalizada. Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, ha reclamado la neutralidad fiscal.

Rafael del Pino ha defendido la operación por razones económicas, para buscar mejor financiación, para que la empresa siga creciendo. Asegura que seguirán en España con inversiones y con empleo y ha recordado uno de los principios de la Unión Europea, la libertad de establecimiento.

Ferrovial espera cotizar en la bolsa de Ámsterdam en junio y en Wall Street a final de año. Veremos.

Hay más noticias. Primero, la Ley de Vivienda. Ahora, Pedro Sánchez quiere acelerar la obra, desbloquear el proyecto en el parlamento.

Sánchez quiere ahora encalar la fachada de la Ley de Vivienda, que lleva meses aparcada en el Congreso. Cosas de los comicios. El Gobierno busca el aval de ERC para avanzar

Esta ley de vivienda de Sánchez incluye los topes al precio del alquiler en las zonas tensionadas. Recordemos que ahora este tope está en el 2% por la prórroga de las medidas antiCovid.

Y una noticia que tiene que ver con los Fijos Discontinuos.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado una campaña antifraude sobre 140.000 contratos fijos discontinuos. Vamos que se calcula cuantos de estos contratos fijos discontinuos son presuntamente fraudulentos, pero estamos todavía esperando los datos oficiales de cuantos trabajadores están contratados con esta modalidad y no trabajan.

En marzo, había de media, según la Seguridad Social, casi 900 mil trabajadores afiliados con este tipo de contrato, pero no conocemos cuantos de ellos están sin trabajar. El último dato es de final de año, cuando en contestación parlamentaria, el Gobierno reconoció que algo más de 400.000 trabajadores fijos discontinuos estaban inactivos.