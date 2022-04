La mirada cítrica: El esperanzador dato de las horas efectivas trabajadas

Saludos, buenas noches. La Encuesta de Población Activa muestra una caída de la ocupación en 100.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año y un aumento del desempleo con casi 71.000 parados más. Es la primera EPA tras la Reforma Laboral. Pero hay muchas más cifras en esta encuesta la mayor que se hace en España de manera periódica.

Uno de los puntos interesantes es que en el sector privado el empleo ha alcanzado los niveles prepandemia. Y es esperanzador que las horas efectivas trabajadas haya aumentado un 5%. Es conveniente mirar las horas trabajadas pues no todos los contratos son a tiempo completo. El Gobierno destaca que casi 13 millones de trabajadores cuentan con contrato indefinido. Pero la EPA también nos dice que casi tres millones de trabajadores tienen un empleo a tiempo parcial, la cifra más elevada de los últimos dos años

Dos apuntes más que se pueden ver en la EPA. El primero que más de un millón y medio de trabajadores teletrabajan más de la mitad de los días. La pandemia y los confinamientos provocaron una expansión del trabajo remoto que no parece un efecto pasajero. Y segunda cuestión más de 980.000 trabajadores se han ausentado de su puesto, de su empleo, por baja laboral. Son 168.000 más que en el anterior estudio.

El otro dato económico que acompañaba el desayuno es el de la inflación. En abril los precios, según el IPC adelantado, bajaron una décima porcentual. De esta forma la inflación interanual se modera al 8,4%, un 1,4% menos que en marzo. Calviño sabía lo que decía cuando aquí, en La Brújula afirmaba que no llegaríamos al 10%. Las razones de esta moderación son evidentes: más producción eólica que rebajó en parte el coste eléctrico y el descuento de 20 céntimos el litro en los carburantes.

Pero los alimentos no tenían descuento y subieron con fuerza. Los detalles los conoceremos en 15 días pero es preocupante que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta energía ni alimentos frescos, se eleva hasta el 4,4%, el nivel más alto desde 1995. Entonces no existía el euro y estábamos saliendo de una crisis. Como ahora.

Entremedias, la Economía de EEUU cae un 1,4% en el primer trimestre y aumenta el temor a una recesión. Además, se sigue enredándose el frente económico de la guerra de Ucrania con los intentos de Rusia de dividir a Europa a cuenta del gas cuando el Parlamento convalida el decreto sobre ciberseguridad en las empresas españolas ante el conflicto en el Este. Esquerra Republicana se opone y dice que no cuela. Sigue colgada del caso Pegasus y Putin no es su principal adversario.