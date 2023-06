La mirada cítrica: "En España los sueldos se estiran más que el hombre goma"

Solo en los sueños somos libres, en el resto del tiempo necesitamos un sueldo apuntaba Terry Pratchet. El caso es que en España los sueldos no dan para mucho, se estiran más que el hombre goma. La última estructura salarial, la de 2021, muestra que el salario medio rozaba los 26.000 euros, era un 3% más alto que en el año anterior, pero como indica Laura Estévez de USO, ni siquiera impidió la pérdida de poder adquisitivo.

Decía Bill Vaughan que el dinero no compra la felicidad pero pagará el sueldo de los empleados de una gran investigación para estudiar la cuestión. El caso es que el salario más frecuente en España es de 18.500 euros. En la energía es donde más se paga, 53.000 euros y en la hostelería donde menos, apenas 14.000 euros. Las mujeres ganan 5.000 euros menos que los hombres y en País Vasco están los sueldos más altos y en Extremadura los más bajos. Con todo esto no es extraño que el 30% de los trabajadores españoles no cree que vaya a irse de vacaciones.

Donde también se están haciendo cuentas es en la banca española. Se resisten a pagar más a sus clientes por los depósitos, por los ahorros. Los bancos renquean. Por ahora no necesitan liquidez y se hacen los remolones. La vicepresidenta Calviño pedía elevar las rentabilidades de los depósitos. Los banqueros, dicen que subirán, pero por la competencia y como apunta José Ignacio Goirigolzarri, pte de Caixabank, dependerá de cada entidad

Las familias comienzan a mover sus ahorros en búsqueda de mayor rentabilidad dice Ignacio Juliá, presidente de ING España. El caso es que, en España, de media, los bancos pagan 1,33% por los nuevos depósitos a plazo de hasta un año cuando en la zona euro se acerca al 2,30%.

Dentro de los grandes números destaca la deuda pública, que se sitúa en el billón y medio de euros mientras la competitividad española se estanca. De los 64 países más desarrollados del planeta España se sitúa en el puesto 36 cuando de habla de competitividad, en el mismo lugar que el año pasado, según el análisis de la Escuela de Negocios IMD. Los tres países más competitivos son Dinamarca, Irlanda y Suiza. Y en cuanto a la deuda, España ha aumentado su deuda pública en 81.000 millones de euros en el último año, a los 1,5 billones. En el caso de la Seguridad Social se superan los 106.000 millones de deuda, un 7% más alta que hace un año mientras la AIREF insiste en el peligro del envejecimiento.

Las bolsas donde el color rojo color de la bandera china se extiende por todos los mercados, excepto el español, el Ibex ha cerrado con 8 céntimas arriba. Y es que China asusta. Su economía renquea más de lo esperado y su banco central baja tipos como para estimular la actividad. Y donde hay poco que segar es en los campos de cereales españoles. La cosecha va a ser la peor de los últimos 30 años, puede ser hasta un 60% menos que el año pasado. Y ya sabéis, donde no hay pan no hay harina y donde no hay harina hay mohína.