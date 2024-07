La mirada cítrica: "La agencia Moody´s no se fía de Grifols"

Según va anocheciendo más oscura se pone la situación en Grifols. Lo hemos contado a las 8 menos cuarto, que la agencia Moody´s ha retirado la calificación a Grifols. Dice que los datos ofrecidos por la farmacéutica son insuficientes. Vamos, que la agencia Moody´s no se fía y como falta información o ésta es inadecuada pues no califica la empresa. Y claro, esto llega cuando se plantea la OPA de exclusión de Brookfield. Y sin calificación de por medio muchos inversores no quieren saber nada. Un lio. Y encima dos consejeras independientes de la compañía han dimitido esta tarde según han comunicado a la CNMV. Y es viernes. Ya veremos qué ocurre el lunes cuando reabra el mercado.

Ya veremos lo que ocurre con los precios de los títulos de Grifols. Lo que también vemos es que la inflación general en España se sitúa en el 3,4%.

En junio los precios se moderaron dos décimas. El coste de los alimentos también, dos décimas, al 4,2% como resalta el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Algo tiene que ver la ligera caída del precio del aceite. En cambio, los precios del ocio se disparan. Mucho tiene que ver el verano. Fíjate los tickets aéreos se elevan un 22% y el precio de las habitaciones suben un 31%.. No hay nada como estar de moda.

El Gobierno insiste en defender la calidad técnica del ministro Escrivá como candidato a Gobernador del Banco de España. El Gobierno destaca sus capacidades técnicas, pero ahora las reticencias llegan de sus propios compañeros del Banco de España que prefieren a alguien que no tenga también habilidades políticas. Entretanto, se dilucida quien ocupará la vacante del Banco del Banco de España, el anterior gobernador ya ha encontrado otra ocupación, como profesor de economía de posgrado en el IESE, en la Universidad de Navarra. Por cierto, Tezanos dice que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es el más valorado y adelanta a la titular de Defensa, Margarita Robles.

Y tres apuntes veloces del mundo empresarial. Bruselas acusa X, la anterior Twitter, de falta de transparencia y prácticas engañosas. Además, el fabricante chino MG estudia montar una fábrica en España. Su matriz, SAIC, es de los más perjudicados con los nuevos aranceles europeos. Mucho poner aranceles, Rafa, pero hay codazos en Europa para atraer la inversión china. Navantia, estos astilleros han aumentado sus ventas un 7%, pero sus pérdidas aún más, un 26%, 122 millones. Y por cierto, Navantia ha entrado en la carrera para vender a Canadá 12 submarinos de la clase S-80. Cuando en Alemania se ha frustrado un complot ruso para atentar al principal directivo de la mayor compañía de la industria militar alemana Rheinmetall.