Así funciona esto: El kit digital

Digitalización. Una de las palabras que no puede faltar en un currículum, en un modelo de negocio o entre los objetivos de un gobierno.

Empezamos con la pregunta de rigor… ¿qué es el kit digital? Me vas a permitir que hoy la respuesta la dé un gran buceador que nos tiene en sus redes desde que le invitamos a nuestro podcast para hablar de las pymes y sus reto. Agustín Rodríguez, CEO de la empresa PFS.

¿qué es el kit digital? ¿Cuál es el procedimiento por el cual los fondos pasan del Estado a las pymes? Problema de qué entendemos por digitalización y quién define las necesidades: paquete de productos y servicios vs necesidades reales de cada pyme. Cambia la nevera porque es gratis.

Por una parte, tenemos una Administración para la que sentarse pyme por pyme, no debe ser eficiente, tiene un alto coste; pero por otra, el “café para todos” puede hacer que la medida no sea tan eficaz como podría ser, no consiga el grado de digitalización deseado. ¿Hay algún término medio que consiga una digitalización a medida para la pyme y no suponga un coste administrativo elevado?

Ahorro fiscal vs subvención. La digitalización como proceso, no como suceso. Coste de mantenimiento. Entiendo entonces la idea es buena pero la forma de implementarla no es práctica… ¿es útil entonces la medida?