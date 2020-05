Florence Nightingale, la primera enfermera profesional

Le debía su nombre a la ciudad italiana de Florencia, donde nació el 12 de mayo de 1820. De ella conocimos el primer modelo conceptual de la enfermería. Pero pasarían años hasta poder llegar a esa meta, porque Florence no pudo ir a formarse como enfermera a Alemania, hasta cumplir los 30 años. Antes, tuvo que luchar contra los convencionalismos sociales de la era victoriana, y de una familia acomodada donde la mujer tenía destinadas funciones alejadas del mundo intelectual. En 1985, su vida fué llevada al cine:

"Mis queridos padre y madre. Cómo lucharon para hacerme quedar en casa. Pelearon contra todos mis planes y sueños.... Pero qué orgullosos están ahora que soy una heroína nacional. Hasa me llamaron valiente! Valiente! Valiente por cumplir mi deber? Los soldados. Ellos fuerobn los valientes, yaciendo ahí, con un torniquete mientras sus piernas destrozadas eran arrancadas".

Su labor extraordinaria durante la Guerra de Crimea a donde fue enviada, hizo cambiar los parámetros utilizados hasta el momento para atender a los heridos. Los soldados a veces perecían no tanto por los efectos de la guerra, sino por enfremedades graves como la fiebre amarilla. Su incansable descanso, incluso nocturno para revisar a los pacientes con una linterna en mano, le sirvió el apodo de "la dama de la lámpara".

Muy aventajada para las matemáticas, supo aplicar todos sus conocimientos estadísticos para el estudio de epidemias y del sistema sanitario. De hecho, fue la primera mujer que logró formar parte de la Royal Statistical Society británica, y fué nombrada también miembro honorario de la American Statistical Association.

Estableció en 1860 su escuela de enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres. Fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Aunque Florence, desde los 17 años, estaba plenamente convencida de que fué una llamada de Dios, la que le transmitió su vocación por ser enfermera.

"Yo era tan joven e inocente que no pensaba en guerra o enfermedades. Mi única preocupación era cómo escapar de una vida que me estabe envenenando con vanidad y expectativas sociales. Pero un día sucedió algo que me cambió para siempre. Una llamada.....una luz....donde sentí mi verdadera vocación".

Sus trabajos inspiraron al fundador de Cruz Roja, Henri Dunant. Como cuenta el escritor Eligio R. Montero, autor del libro "Diario de una enfermera" (Planeta) su influencia llegó también a España donde fueron creadas las primeras Damas de la Cruz Roja y donde mujeres valientes como Maria del Carmen Angoloti, trabajaron por mejorar la salud de los soldados en la guerra de Marruecos. Siguieron la inspiración de Florence.

En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja, y en 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido.3​ Su gran habilidad hizo -en una convesación con la propia Reina Victoria- que esta pusiera en marcha una Comisión Real que sería gérmen de los grandes cambios en el sistema sanitario de Inglaterra. "Una Comisión Real. Nada por debajo de eso demostraría la verdad,. Es nuestro deber sagrado con los muertos de Crimea. Y si me permite Majestad, es también una oportunidad enviada del cielo, para reformar completamente el sistema hospitalario de la nación. No solamente del ejército. De vuestro ejército Majestad"

El juramento Nightingale que efectúan los enfermeros al concluir su carrera universitaria, se creó en su honor en el año 1893. Y hoy, Día Internacional de la Enfermería, se celebra esta conmemoración por ser el día de su cumpleaños.