Verónica Casado: "Estos días hablamos de estadísticas, pero todos tienen nombres, apellidos, familias e ilusiones rotas"

Verónica Casado ha hablado en La Brújula sobre el alivio del confinamiento para los niños y el comportamiento de ciertos padres: "Cuando he visto algunas imágenes me da mucha pena, porque no hemos podido con el coronavirus. Está con nosotros, estamos dando casos nuevos y probablemente pueda haber repuntes en otoño".

En este sentido, ha subrayado que se debe seguir con cuidado: "No engañamos a nadie, solo a nosotros. Es espantoso. Es muy triste y que no nos demos cuenta de lo importante que es esto, me da pena. Sé que la mayor parte de la gente lo hace bien".

Sobre el emotivo acto en el que no pudo contener las lágrimas, Casado ha dicho que "todos tienen nombres, apellidos, familias e ilusiones rotas": "Es duro, sabes de la ilusión que tenían, lo que para ellos significa ser profesionales de la salud... Son situaciones duras".