Santiago Moreno: "Lo importante con el coronavirus no es infectarnos, es no ser un eslabón que pueda contagiar a otras personas"

Santiago Moreno, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, insiste en lo que dicen otros muchos médicos, que el coronavirus no es una enfermedad grave para la mayoría de la población, pero sí es importante que la gente tome medidas para no servir de canal para contagiar a otros.

Santiago Moreno ha recalcado la importancia de evitar posibles contagios, no por la gravedad del coronavirus, sino para evitar que se siga propagando. “Queremos hacer entender que no hay un problema de salud para la mayoría de los pacientes”. Lo que deberíamos preguntarnos “qué tengo que hacer para que la epidemia no perpetúe”. “Lo principal es diferenciar contagios de gravedad”.

Lamenta el pánico que se está instaurando ya que “no se trata tanto de una emergencia sanitaria”, y, sin embargo, “estamos colapsando los servicios sanitarios”. Por eso pide que “que no vengan todos los casos al mismo tiempo”. También se ha referido a las declaraciones de Angela Merkel, en las que ha dicho que, si esto no se frena, se puede infectar el 70% de la población. “El escenario que ha dado Merkel es el peor posible”.

