La patronal de Cádiz advierte que "algunos micros" han alentado a "los antisistema" a incendiar las calles

Después de nueve días de huelga indefinida, la patronal y los sindicatos del metal en Cádiz han llegado a un preacuerdo. Para analizarlo, charlamos con Diego Chávez, presidente de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz, que explica que se muestra muy satisfecho porque creen que será ratificado por los trabajadores, ya que "ha sido un acuerdo que puso sobre la mesa el sindicato y la patronal lo acepta".

Todavía no han salido todos los datos sobre este acuerdo, sin embargo, ambas partes se mantienen optimistas porque saben que saldrá adelante, aunque uno de los peligros han sido las imágenes constantes de la provincia de Cádiz en llamas. Para Chávez, "esto no viene bien a nadie", pero recalca que tanto trabajadores como sindicatos no han sido los protagonistas de esto, teniendo en cuenta que "han puesto toda la carne en el asador" y este acuerdo "es parecido a lo que poníamos sobre la mesa".

Del mismo modo, destaca que los responsables de estos altercados son "personas llamadas para que monten gresca". "No sabemos si la calle se le ha ido de las manos a los sindicatos o ha habido micros detrás que han alentado a los antisistema", añade.

"Cuando este sector ocupa las calles lo pacífico deja de estar presente, pero sabemos que no han sido los trabajadores ni los sindicatos", concluye.