Ortega Smith: "No apoyaremos a Sánchez pero entenderíamos que el PP lo hiciera"

Juan Ramón Lucas comienza preguntándole por el veto a algunos medios en los actos de Vox, veto que Ortega Smith defiende achacándolo a "la difamación y el apartheid contra Vox" de algunos medios, y asegura que seguirán haciéndolo porque en su "casa" solo entran "quienes se lo merecen".

Sobre si la nueva representación parlamentaria de Vox influirá en los pactos con el PP en las comunidades donde han llegado a acuerdos, Smith asegura que no repercutirá, ya que son un partido que no utiliza "el chantaje político como una arma estratégica": "cumplimos nuestra palabra".

El secretario general de Vox considera que el ascenso de la formación en estas generales se debe a que hablan claro y "los españoles llevaban mucho tiempo queriendo un partido que no solo habla, sino que actúa", y añade que "hay una España que está despertando y que no cree en las etiquetas ni en los prejuicios". Asimismo, Smith define a Vox como un partido que "no es de extrema derecha, es de extrema necesidad" y gana al resto "en fidelidad de voto y en la movilización social": "los que nos votan no lo hacen con la nariz tapada".

Uno de los temas más importantes, sobre el que Vox se ha posicionado en contra, es la lucha contra la violencia de género. Para Smith "los delitos son delitos" y, aunque las estadísticas de violencia cometida por mujeres hacia hombres sean muy inferiores a las de violencia machista, considera que por ello no son "menos importantes".

Acerca de la inmigración, Vox apuesta por una "migración ordenada", y defiende que "no hay nada más xenófobo que olvidarte de tus propios compatriotas para ir a solucionar los problemas de los de fuera". "La verdadera solidaridad es ayudar en el país de origen", añade.

El secretario general de Vox explica sus declaraciones sobre ilegalizar a los partidos nacionalistas. Asegura que ilegalizarían a "todos los partidos antidemocráticos y separatistas como ERC, PDCAT y compañía". Además, sobre si acabarían con las autonomías, Ortega Smith señala que apuestan por "un único Gobierno, un único Parlamento y un único poder judicial".

Por último, Ortega Smith opina sobre los posibles pactos de gobierno y sobre cómo salir de la situación de bloqueo. Descartando el apoyo de su formación al PSOE, Smith asegura que desde Vox entenderían "la abstención o el apoyo del PP a Sánchez".