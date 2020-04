El director de la OIT , Joaquín Nieto, prevé una situación muy precaria . "España es muy sensible con estos temas, el desempleo puede ser de 9 puntos . Hablamos de cosas muy serias que requieren de medidas muy serias".

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Joaquín Nieto, se muestra muy pesimista ante la situación económica que va a quedar una vez que el coronavirus pase. "Esto pasará y quedará un panorama desolador. España es muy sensible con estos temas, el desempleo puede ser de 9 puntos. Hablamos de cosas muy serias que requieren de medidas muy serias".

Por eso cree que "asegurar que este confinamiento tengas las menores consecuencias posibles" es clave. "Hay que activar la economía, apoyar a empresarios y autónomos, y ayudar a quienes se queden sin empleo, sea o no definitivo".

Sostiene que esta crisis no va a ser solo local, Europa se va a encontrar con un panorama nuevo. "Los países de renta media son países muy infectados que no han aprovechado los buenos años para mejorar el sistema de bienestar social". "España ya conocen situaciones de desempleo, pero Europa va a conocer situaciones de desempleo que no conocía". "Europa se juega su futuro si está a la altura".

