Miguel Fresno: "Si los ciudadanos no cumplen lo ordenado, cometerían un delito de desobediencia"

Miguel Fresno catedrático en la Universidad de Oviedo , ha analizado qué supone el estado de alarma y las competencias que adquiere el Gobierno. “Ya no pueden tomar decisiones unilaterales presidentes de la Comunidad” y “tiene la posibilidad de utilizar entidades privadas”. Quien incumpla las medidas que se adopten, podrá ser sancionados.

Miguel Fresno catedrático en la Universidad de Oviedo ha analizado en La Brújula las nuevas competencias de Gobierno tras declarar el estado de alarma. Explica que “El Gobierno tendrá a su disposición a todas las fuerzas del estado y de todas las administraciones públicas”.

Pero las nuevas competencias van más allá. Los presidentes de la Comunidad. Además de las administraciones públicas, “tiene la posibilidad de utilizar entidades privadas”, aunque deberá compensar a estas si su uso lo requiere. En cuanto a las comunidades, los presidentes “ya no pueden tomar decisiones unilaterales”.

En cuanto a los ciudadanos, “las personas no pueden acceder a ciertas instalaciones”, las que dicte el gobierno. “El estado de alarma no es una recomendación, es la entrada de una serie de medidas y se puede sancionar a quien no cumpla lo ordenado. Sería un delito de desobediencia”.

