Marina Artusa: "Este domingo en Argentina va a primar el voto emocional sobre el voto racional"

Este domingo 22 de octubre se celebran las elecciones en Argentina, las últimas encuestas publicadas para la primera vuelta muestran a Javier Milei en el podio con un liderazgo del 34,6%, a cuatro puntos por debajo (30,4%) se sitúa Sergio Massa y Patricia Bullrich está en el tercer puesto con el 26,1%.

Ninguna de las encuestas que se han hecho en los dos últimos meses prevén que alguno de los candidatos pueda ganar en una primera vuelta.

Si ninguno lograse ser electo este domingo con al menos el 45% de los votos o el 40% y 10 puntos de ventaja sobre su seguidor inmediato, habría una segunda vuelta entre los dos que salgan primeros el 19 de noviembre.

Marina Artusa, corresponsal en España del diario Clarín, define a Milei como un "enigma", incluso para los argentinos. Explica que tiene un perfil de alguien que no posee una carrera política y que nos llega "a la instancia en la que llega", como es ganar las primarias en agosto y ahora ser uno de los favoritos.

La periodista nos traslada los sentimientos que sienten los argentinos hacia él, asegura que están "sorprendidos, asustados, angustiados por el surgimiento de este personaje". Añade que es como "un teatrero" que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes y los primeros votantes. Además de en las provincias que históricamente han sido peronistas, "donde las dificultades económicas y la pobreza golpean muy fuerte". Comenta que Milei participó en España en un festival organizado por Vox.

"Este domingo en Argentina va a primar el voto emocional sobre el voto racional", lamenta Artusa. Expone que parte del discurso del político reside en asegurar que "con los políticos de siempre no puede haber cambio" y que él sí ofrece un cambio radical. Por su parte la periodista confirma que es un candidato que no tiene poder territorial y que "no va a tener mayorías parlamentarias".