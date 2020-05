Marcos de Quinto: "Dejo Ciudadanos porque tengo una posición distinta. Esta prórroga del estado de alarma no deberíamos apoyarla"

Hablamos con Marcos de Quinto después de que haya anunciado su marcha de Ciudadanos después de que la formación naranja haya apoyado una prórroga del 15 días del Estado de alarma . Explica que es contrario a esta prórroga, y por eso ha tomado esta decisión. "Mi partido ha tomado otra decisión con el estado de alarma y por coherencia creo que debo apartarme ". No da tiempo a que sea sustituido antes de la votación, por tanto ejercerá su derecho y " por lealtad" votará a favor de la prórroga .

Marcos de Quinto ha expuesto en La Brújula la razón que le ha llevado a abandonar Ciudadanos. La prórroga del estado de alamar ha sido la razón, ya que "mi posición es que no deberíamos apoyarla". "Mi partido ha tomado otra decisión y por coherencia creo que debo apartarme". Marcos de Quinto no ha querido hablar de las discusiones internas y se va afirmando que la decisión la hace con todo el respeto y por coherencia con lo que piensa."Tengo una posición distinta, igual soy yo el que está equivocado".

Su renuncia se produce a escasas horas de que se produzca la votación para prorrogar el estado de alarma, por lo que acudirá al Congreso, y votará en contra de lo que cree "por lealtad a mis compañeros". "No da tiempo, y tendré que ejercer el voto por lealtad a mis compañeros. Mi posición es que esta prórroga no deberíamos apoyarla, pero por lealtad a mi partido, votaré algo con lo que no estoy de acuerdo".

Por último ha recalcado que su partido sigue siendo Ciudadanos, seguirá votando a la formación naranja, y espera que Arrimadas pueda demostrar su valía en la política. "Arrimadas es un personaje político de una talla tremenda y tiene posibilidades de llegar a ser presidenta del Gobierno".

