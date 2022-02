Maite Pagazaurtundua: "Los herederos de ETA no solo no condenan, se jactan de su pasado"

Maite Pagazaurtundua, hermana del jefe de la Policía Local de Andoain Joseba Pagazaurtundua asesinado por ETA hace 19 años, denunció en esta localidad guipuzcoana que la banda terrorista aún "no ha tenido su Nuremberg" algo que, a su juicio, necesitan tanto los terroristas como el resto de la sociedad.

"Uno de los problemas del posterrorimo es que el mundo heredero de ETA tiene mucha fuerza y votos y mucha influencia en la opinión pública y no quiere condenar el pasado. Hace como algún gesto pero la letra pequeña quedó muy al descubierto cuando Otegi dijo que si tenía que aprobar los presupuestos para sacar los presos de ETA lo haría", señala.

El dato que revela deja claro su indignación por la gestión tras la caída de la banda: "Hay una acumulación de negligencias que hace que haya un 44 por ciento de asesinatos no resueltos y no tenemos en cuenta todo lo que ocurrió con la amnistía. No es solo que no condenen el pasado, es que quieren anularlo y reescribirlo".

"Ningún preso de ETA ha colaborado con la justicia. Es necesario ese juicio más que por la sentencia, por demostrar lo que fue esta industria del terror", añade y revela que el peligor actualmente es que "a los chavales les cuentan que había un conflicto con dos partes legítimas"

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que califican los de ETA como crímenes de lesa humanidad: "El informe va a ser muy importante. Va a hacer que se reconozca que las cosas no se hicieron bien porque hubo gobiernos que pensaban que lo iban a arreglar con negociaciones. Es un escándalo que siga habiendo legitimación de terroristas. Humillar a las víctimas con actos de enaltecimientos, son recibidos en universidades, no hay vergüenza moral. Se jactan de su pasado y de quiénes son"