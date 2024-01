Maite Pagazaurtundua: "Hay que ser muy perseverante en la pelea por tener la democracia limpia"

Madrid acogerá mañana el preestreno del documental “Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun”. Crónica promovida por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua.

La activista cuenta que desde los años 80 empezaron a crecer pequeños grupos de pacifistas, de resistencia cívica y que en un momento les pudo más la decencia de querer ser ciudadanos libres "que el miedo y el horror" de lo que veían que pasaba a su alrededor.

La librería forma una parte importante de 'Basta ya', porque gente que no se conocía le contaba al librero que no aguantaba más y así hicieron una "especie de grupo" que considera Pagazaurtundua hicieron "un trabajo digno". "La propia librería es protagonista y tiene que ver con no gritar , con utilizar la razón y la palabra para hacer frente al terrorismo por una parte, pero sobre todo, para defender al estado de derecho, que es lo que hacíamos".

"Éramos descarados, porque en un ambiente de tensión moral tan grande, con un acoso tan fuerte, con tantos tabúes si no hubiéramos tenido esa parte un poco descarada y un humor un poco negro para tirar hacia adelante no hubiéramos sido capaces de sobrevivir a la tensión y a esa mala mirada de los que no hacían nada", confiesa.

Estamos en unos tiempos en España ahora de una democracia muy herida de forma distinta"

Considera la política que "estamos en unos tiempos en España ahora de una democracia muy herida de forma distinta". Añade que ellos intentaron provocar con inteligencia y que Fernando Savater es una parte muy importante de ello.

"El trabajo por conservar una democracia de calidad ya vemos que no es una cosa que pasa una vez cada 100 años", apunta la eurodiputada a la vez que agrega que es algo de lo que hay que estar "permanentemente muy atento". "Hay que ser muy perseverante en la pelea por tener la democracia limpia", hace hincapié.

En cuanto a la situación actual con Bildu, se muestra segura de que obtendrá un "extraordinario resultado" en las elecciones porque "tienen una estrategia". "El mundo de batasuna que tanto daño ha hecho, necesita ganar la historia, prescribir el pasado, porque es la manera de limpiar sus conciencias y no han dejado de trabajar en sus objetivos, y eso nos diferencia", sostiene.