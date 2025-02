Lobato: "Madrid es un objeto político de la dirección federal"

El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato afronta una nueva etapa sin acudir Pleno de la Asamblea, y con un drástico cambio del partido con el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a la cabeza.

Un Juan Lobato que pese a todo lo que le ha sucedido se mantiene en política: "Tengo un compromiso. Me presenté a las elecciones como N1 en Madrid. Ojalá hubiera obtenido un resultado mejor. Creo que no es un buen mensaje desaparecer cuando vienen mal dadas. Alguien que se presenta y a los seis meses se va, no es una buena señal".

Y en ese camino, ¿Sigue la puerta abierta a presentarse a las primarias de Madrid?: "Yo me siento muy madrileño. Creo en el cañón que es Madrid y necesita un cambio y cuanto antes mejor. Yo he pedido que apoyen a Óscar López y en eso voy a estar. En dos años en política pasa de todo y aquí lo importante es la coherencia, cuando llegue el momento el partido decidirá"

Relata cómo fueron los días de su salida del partido: "Creí que poner encima de la mesa el cumplimiento de la ley y que en política no todo vale. Vi que existía una incompatibilidad de la forma de afrontar la política de mi equipo y del partido. Se genera esto en un momento en el que se decide que Madrid fuera objeto político de la dirección nacional. Yo iba en un camino distinto"

"Madrid es un objeto político de la dirección federal. Cada día opina de lo que pasa en Madrid y no pasa así en otras comunidades autónomas. Me parece incluso lógico, yo lo acepté", añade.

Ha perdido el contacto con los nuevos dirigentes que tampoco se han dirigido a él: "Se ha abierto una nueva etapa. Con Óscar no he hablado. Tampoco lo juzgo. Con Pilar hablé cuando surgió cuando la documentación del novio de Ayuso y no hemos vuelto a tener comunicación. Entre sus tareas estaba darme información y, por lo tanto, tenía naturalidad que me planteara temas para una sesión de control".

Su movimiento de acudir a una notaría fue de lo más criticado por miembros de su partido. Lobato explica por qué lo hizo: "Yo pido que se acredite que no enseño el correo que me envió Sánchez Acera. Cuando me llegó yo planteo "¿Esto de dónde viene?", e incluso digo, parece que esto viene de la Fiscalía". Y continúa: "Yo como persona física y como secretario general del PSOE no cometo ninguna irregularidad. Hay dos documentos, uno el que se me manda y otro el que yo enseño de un medio de comunicación". Añade que él lo que denuncia esos días con ese documento es "las mentiras de Ayuso a todos los madrileños.

¿Qué hubiera pasado si enseña el documento que le mandó Sánchez Acera y no el que salió en medios?: "Posiblemente imputado en el Tribunal Supremo, pero no lo sé. Todo dependerá del origen de ese documento que no lo sé. Es como si está un bombero en el teatro con sus hijos y ve la puerta de emergencia con cadenas. Tuve esa sensación de, esto no puede estar en mi móvil".

Y cuenta qué paso tras comunicar a Santos Cerdán y Sánchez Acera que había acudido al notario: "Yo esperaba que hubiera una reacción de muy bien, esto acredita que no vino nada de la Fiscalía, y no me explicaron nada más". Pero claro, eso conducía a otra pregunta ¿De dónde procedía el pantallazo que le envió Sánchez Acera".