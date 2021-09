Javier Zarzalejos equipara las actitudes del independentismo a la de Al Capone

Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, aclara que como ha dictaminado el Tribunal Supremo, la euroorden contra Carles Puigdemont sigue vigente: "La euroorden está en vigor. Hay tres principios claros, la detención ha sido legal. La euroorden está vigente. En tercer lugar, Puigdemont tiene suspendida, levantada su inmunidad de acuerdo con lo establecido por el parlamento".

Zarzalejos explica en La Brújula su percepción de los hechos: "Lo que tenemos es una detención legal, no ha habido medidas cautelares pero el tribunal ha pedido a Puigdemont que esté a su disposición. Aunque estemos asistiendo a estas expresiones chulescas, que recuerdan a cuando Al Capone conseguía eludir la acción de la justicia, hay que ser conscientes de que esta batalla está bien situada por la justicia española. La defensa pretende embarrar el terreno".

"La abogacía del estado no es quién para decidir si una orden europea de detención queda suspendida o no. La inmunidad está levantada y lo único que se reconoce a Puigdemont es la inmunidad para desplazamiento entre sedes parlamentarios. No parece que un festival folclórico cumpla una función parlamentaria", asegura el eurodiputado.

Y con su visión desde Europa, revela que en su opinión, los indultos y la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial han dinamitado la imagen de la justicia española: "Los indultos se han convertido en una revocación. Hay algunos que han remado en contra, y mientras en el Parlamento europeo hablábamos de la gravedad de lo que pasaba en España, se hablaba de venganza. Los indultos han tenido un efecto muy negativo en la visión de la justicia española percibida desde Europa. También que el Gobierno intentara cambiar las reglas del juego en la renovación del Consejo General del Poder Judicial"