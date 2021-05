El impacto de la pandemia en Iberoamérica: 50 millones de personas abandonan la clase media

Cifras inquietantes. Las ha revelado y precisado en estos días el presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo: 50 millones de personas han abandonado la clase media. "Con solo el 8% de la población mundial, América Latina reúne el 30% de los muertos de COVID. La pandemia ha pasado de crisis sanitaria a social y política", lamenta Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).

Las soluciones para América Latina, apunta Vilanova, pasan por "conseguir más vacunas" y "vías de financiación con la ayuda de Europa". "En España vivimos una situación de privilegio", espeta.

América Latina, asevera la experta, "sigue siendo una magnífica región". "No hemos abordado liberar las patentes de las vacunas, algunas compañías que han sido demonizadas ni siquiera han registrado la patente. El problema es de producción, estamos a la mitad de la población mundial... nos enfrentamos a problemas globales con capacidad de solución local... Hasta que el 100% de la población del mundo no esté vacunada no estaremos seguros, porque dejaremos que se desarrollen nuevas cepas", explica.

Un reto mundial con solución local que la experta equipara al nivel de importancia de la lucha contra el cambio climático.