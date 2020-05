Garamendi, sobre el acuerdo con Bildu: "Me escribieron pensando que era un bulo hasta que nos dimos cuenta de que era verdad"

Antonio Garamendi ha hablado en La Brújula sobre el acuerdo del Gobierno con Bildu para la derogación de la reforma laboral. "Es una irresponsabilidad tremenda, porque en estos momentos hay cuatro millones de personas en ERTE, tenemos que ver cómo sacamos adelante la economía y poner esas cosas sobre la mesa genera una inseguridad jurídica brutal; igual pasamos a hablar de ERES".

En este sentido, Garamendi ha afirmado que agradece las palabras de Nadia Calviño. "Entiendo las palabras de la vicepresidenta. Lo que pasa es que yo trato con un Gobierno, no con dos", ha dicho, a lo que ha añadido que le ha gustado el término "contribuyentes": "Por fin se nos llama contribuyentes, por lo que tenemos derecho a exigir".

Por ello, ha insistido en que desea tener la seguridad sobre qué quiere el Gobierno: "Si las cartas ya están marcadas, yo no me voy a sentar en la mesa. Sería muy bueno saber lo que se quiere, pero saberlo de verdad. No sabemos si es blanco, amarillo, naranja, qué tono tiene esto. Nos deja en un momento de incredulidad, porque no sabemos qué significa".

El presidente de la CEOE también ha comentado que no es "serio" lanzar este mensaje en un momento tan "delicado": "Tenemos que pensar cómo vamos a poner en marcha el país". Además, ha defendido la reforma laboral: "La han puesto en valor en Europa, deberíamos de pensar que ha valido para algo. Los ERTE son un hijo de esa reforma laboral, que es lo que sostiene a las empresas y da cobertura social a los trabajadores".

Por último, ha dicho que el pacto entre Gobierno y Bildu ha conseguido "unidad empresarial" para enfadar a todo el sector, y ha asegurado que se enteró de la noticia por los medios de comunicación: "Nos enteramos por los medios. Pensábamos que era un bulo hasta que nos dimos de que era verdad".

