Consultorio de los autónomos: ¿Se pueden rescatar fondos del Plan de pensiones?

¿Cuando devolverán las Autonomías la ayuda a autónomos?

Los tiempos de la Administración son otras. Lo que hacen es una aportación que viene a ser de la misma cuantía de la cuotas.

Esta prestación es extraordinaria por el cese de la actualidad y habría que actualizarla por fuerza mayor. Se debería acreditar que se ha dado de baja en Seguridad Social y Hacienda. En caso de que no quiera darse de baja como autónomo.

Empleada del hogar

Lo que le corresponde es llegar a acuerdos con las diferentes casas e ir al régimen especial de las empleadas del hogar. Son características distitas a los autónomos. Lo que tiene que hacer es ir a la página de la Seguridad Social.

¿Se puede rescatar un plan de pensiones?

En el caso del autónomo lo que tendrá que aportar es el cierre del local. Afectado por el ERTE también. Pero advierte que "hay que tener mucho cuidado porque tocar los ahorros es pan para hoy y hambre para mañana".

Actividades que debían cesar actividad, ¿a qué cesen de actividad deben acogerse?

En principio no se puede acoger por cese de actividad. Debe acogerse al cede actividad clásica. En este caso, tendría derecho a cuatro meses.

Ayuda en alquiler de locales

No, no hay ayuda y lo estamos reclamando. Se ha puesto en marcha para viviendas pero no para comercios. En Madrid, por ejemplo, sí que existe el periodo de carencia mientras dure el estado de alarma.

¿Cómo recuperar el permiso retribuido si mi empresa tiene un ERTE al 50%?

Desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos con el permiso retribuido que ya ha finalizado. El gran problema que estamos viendo es que esas actividades no se están haciendo porque no existen las medidas de seguridad adecuadas.