Alejandro Fernández: "El independentismo puso 7 temas a Sánchez y ya se han cumplido 3"

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, señala que en su opinión, el proceso catalán ha sufrido una mutación: "El proceso en Cataluña fue un doble engaño. Los separatistas pensaban que nunca acabarían en la cárcel y el Gobierno que no iban a hacer algo unilateral. Hay una tendencia en España a ganar las elecciones que se perdieron y el debate que ya se produjo. Hoy el problema en España no es el problema en Cataluña, los disturbios en Cataluña. El proceso catalán ha mutado y ahora tiene el objetivo erosionar las instituciones que en 2017 imposibilitaron el golpe como el CNI, Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Corona. Ahora el proceso está en el Congreso. Piden indultos y se les da. Pide que el CNI deje de investigar y se les da. Piden la derogación de la sedición y se les da. Ya no es el proceso de Cataluña es una enmienda a la España del 78".

"Hay parte de socialismo que piensa que para evitar una república catalana hay que tener una república española. El siguiente tema que vamos a tener es la expulsión de la Guardia Civil en Cataluña. De los siete temas que ha puesto el independentismo a Sánchez en la mesa, ya se han cumplido tres", finaliza.