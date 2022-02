Los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito: "Con la unión dejaremos de ser un freno el uno para el otro"

Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, nos explica los motivos por los que considera que es un gran paso para las dos localidades: "Hay representantes de todos los partidos políticos. Esto parte del espíritu de la transición. La libertad es lo más ansiado y más importante, en la pandemia nos hemos dado cuenta. Y este proyecto pretende que nuestros hijos tengan esa libertad y puedan elegir quedarse aquí y no marcharse".

José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, explica cómo lo ve él: "Somos dos ciudades muy interrelacionadas. Dejaremos de ser un freno el uno para el otro. Hemos dejado escapar muchas oportunidades por no estar unidos. La expectativa de generar una posición económica fuerte, es clarísima"

"Decidimos que tenía que venir primero el acuerdo político entre los representantes institucionales. Lo maravilloso es que cuando lo abrimos a los presidentes, no solo lo apoyaron sino que se involucraron", señala Gallardo. Amos coinciden en que los políticos no habían apostado por un proyecto similar: "Siempre se ha dicho que por qué no estábamos unidos. Y después se respondía, por culpa de los políticos. Ahora ha llegado el momento de cambiar esto y que los ciudadanos tengan la oportunidad de pronunciarse", señala Quintan.

Ambos aclaran que estarán en la gestión para esa unión pero ninguno será el alcalde: "Ninguno de los dos se presentará a alcalde de esa nueva formación en el 2027". Ambos son lo suficientemente grandes para afrontar la unión pero también se enfrentan al problema del despoblamiento. Creen que esta unión dará muchas más oportunidades a sus ciudadanos para que puedan quedarse.

El día 20 de febrero se recogerán los resultados del referéndum y a partir de ahí, si sale el sí se irá a "una cogobernanza inmediata", comenta el edil de Don Benito. Sobre el nombre, creen que es algo que hay que decidir más adelante y que "sea una identidad que sume y no una suma de identidades"