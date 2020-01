El Cuaderno de Chapu: ¿Tu hijo, de quién depende?

Montero, Irene viene de princesa Leia de Galapagar. Dice cosas del Reino de España y suena muy loco y muy cuerdo, como cuando Leopoldo María Panero hablaba de EE Cummings. Cummings escribió esto, ojalá sobre Montero: "Estás cansada yo creo del perpetuo enigma de vivir y sus afanes; y yo también."

Empieza uno levantando las manos al cielo de Sol en el 15M para denunciar que la gente nunca llegará al poder y termina sentado en la Rueda de Prensa empezando una frase por "En referencia a la segunda cuestión..."

Montero María Jesús, portavoz de satén socialdemócrata verde andalucía, podría enamorarme de su frescura como de Julia Roberts. Te habla una elocuencia cantarina como una psicóloga peronista.

Y Celaá estaba allí también, destronada. Arlequino me duele al lado del corazón porque es verdad que siendo portavoz de un gobierno, no se le entendía nada de lo que decía, pero a la gente no hay que entenderla: a la gente hay que quererla.

Estaba mustia y después ha querido robarse el show y para no hablar de lo de Delgado ha dicho hablando del pin parental que los hijos no pertenecen a los padres. Yo cuando nací era clavado a Fraga, igual mi padre era Fraga. Antes la calle y los hijos eran de Fraga, ¿ahora de quién son? ¿Del BOE? ¿De quién dependen, tus hijos? ¿Eh? De quién. Pues ya está.