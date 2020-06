El consultorio de los autónomos: ¿Se pueden cobrar dos prestaciones al mismo tiempo?

Como cada miércoles, Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA, analiza la situación de los autónomos y resuelve dudas que han surgido durante el estado de alarma. Todavía hay autónomos que a estas alturas del estado de alarma todavía no han percibido ninguna ayuda, y estamos cerca de los tres meses. Otro de los temas que hemos tratado ha sido el cobro de cuotas atrasadas al mismo tiempo. Denuncia que muchas instituciones parece no escuchar los problemas, pero por desgracia, no se puede hacer nada.

En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, “por los datos que tenemos, el 82% de los autónomos se han reactivado. Creemos que los datos de afiliación son difícil de interpretar por las ayudas. No sabemos qué pasará cuando se retiren. Por tanto, los datos no sabemos si son un espejismo o no”.