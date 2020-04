El cuaderno de Chapu: Nueva normalidad

Las palabras tienen afán creador. Al principio estaba Pedro y junto a Pedro estaba la palabra y María José Montero, que es una y trina. Cuando esto pase, doblegar la curva, nueva normalidad. La nueva normalidad no existe porque o es nueva o es normal, pero vamos de la contradicción al oxímoron y ya sabe mi Españita, que "hombre oximoronero, sanchista y tezanero".

A continuación procedo a explicar las fases de la desescalada:

Fase uno, carrerita por el parque. Fase dos, terraceo. Fase tres, abrazar a mamá cuatro meses sin verte. Fase cuatro, gimnasio. Fase cinco: abren los restaurantes y está todo el mundo a régimen. Fase 20: me escribe Rosalía. Paso de ella. 30: Gente besándose. 31: Me pongo pelo. 35, Hola Qué tal, ya no hace falta que me respondas. 38: Barra del Gambara. 39: risoterapia con la ministra de Trabajo...

40: San Fermín, San Isidro y la Feria de sevilla. 45: Nos hacen el test. 46: Vuelve José Tomás y encuentran la vacuna. 48: Margarita Robles publica disco. 50: Llorar.

Al resto le llamarán nueva normalidad. No será ni nueva ni normal.