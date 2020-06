El cuaderno de Chapu: "La Escarlata O'Hara de Blanes"

Traigo las notas del día 89 del Estado de Alarma. Cuarenta de mayo y seguimos sin abrazar al yayo. Al fin han sentado a Franco en el banquillo. Hoy en ‘Saldremos más fuertes’, la OCDE sitúa a España a la cabeza del desplome económico. Ahora sí que encabezamos un ranking de la OCDE sobre el coronavirus. Lástima que sea el de la ruina.

A Cristóbal Colón le han arrancado la cabeza en Boston. Que hablen de uno, aunque sea para mal.

La HBO ha puesto en cuarentena en su catálogo ‘Lo que el viento se llevó’ por considerarla una película racista que muestra una visión complaciente hacia la esclavitud. La HBO muestra una visión complaciente con la censura. Estoy pensando en La Juani de ‘Médico de Familia’ y en todas las series que ahora retirarán de las filmotecas por mostrar una visión complaciente con que la andaluza siempre fuera la mucama de la casa.

Muy mal, Vivien Leigh. Le sirve una negra. Torra es la Escarlata O’Hara de Blanes y le aprieta el corsé del Estado de Derecho un español, “bestia con forma humana”. Hay una masa que va por ahí, tan pura y antorchera que da miedo. La BBC ha eliminado la polémica serie Little Britain que tanto me gustaba porque los tiempos están cambiando. Eso me estoy temiendo.

Los jóvenes ya no quieren tener un coche, ahora quieren una cruzada. Antes veías venir a un español de España y temías que te mangara la cartera. Ahora no sabes si se va a meter contigo por descendiente de los conquistadores españoles, por aficionado a los toros o por que te guste ‘Lo que la censura se llevó’. Vienen constantemente a palparte el pecado. Era menos molesto cuando sólo te querían robar.