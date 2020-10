El cuaderno de Chapu: "Hoy en 'Qué horror, lo de Hungría'"

Traigo que hoy es Martes y 13. Estamos en un martes y 13 continuo y cuando no es martes y trece, es martes y trece en funciones. Oh, martes 13, ni te cases ni reformes la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el adelante el CGPJ.

El 23 de junio de 2016 no era un buen día para comprometerse a nada, pero Pedro Sánchez dijo que no podía entenderse con Podemos para que los jueves estuvieran a sueldo de Pablo Iglesias. No es que en Sánchez habitaran Pedro y el presidente del Gobierno, es que hay gente para sacar una chirigota en Cádiz.

Así que hoy en ‘qué horror, Hungría’, el PSOE y Podemos plantean una proposición para saltarse los 3/5 de mayoría necesaria y reformar con mayoría simple la cúpula judicial. Como el PP bloquea la renovación y como el pues se revientan los contrapesos del gobierno de los jueces. Requerir los 3/5 de las cámaras para nombrar vocales es un lío porque hay que poner a un montón de gente de acuerdo. Esa era justamente la gracia.