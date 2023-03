El cuaderno de Chapu: "Ya es mala suerte que lo prohíban todo menos las batucadas"

Traigo la crisis de Gobierno. Han metido a dos hombres donde había dos mujeres. A mí si son hombres o mujeres me da igual, eso es para la gente a la que le gusta contar. Sánchez hace esta crisis en la esperanza de que los nuevos ministros, Héctor Gómez y el otro, inclinen la balanza a su favor. Saldrá Tezanos a decir que han gustado un montón.

Crisis de Gobierno no es una palabra bonita para lo de Sánchez. Yo le llamaría No puedo parar de molar.

También han cambiado las palabras ofensivas de las novelas de Agatha Christie para lectores sensibles que no pueden leer gordo, chino, chica fea o sujetador. Empiezas a modificar ‘Muerte en el Nilo’ y lo terminas titulando ‘Alguien ha matado a alguien’. Quizás convendría más “La señorita del camarote del fondo se ha golpeado fuerte con una bala en la sien” o bien, mejor “¿Qué ha sido ese ruido?”.

Ah, estuve en el hotel Cataract de Asuan caía sobre el horizonte el sol enorme de la tarde, los niños egipcios se acercaban en sus barquitos y me cantaban el porompompero… Digo que estuve en Asuan, pero no soy Agatha Cristie, ahora te digo que viene un woke de estos a tocarme una sola coma y antes me quemo a lo bonzo, quiero decir… que me pongo muy caliente, bueno, lo que sea. La verdad es que es una faena que te censuren dentro de cien años. Si al menos te censuran ahora, te puedes cagar en su padre.

Me voy triste a dormir, porque van a prohibir hasta los adjetivos. Ya es mala suerte que lo prohíban todo menos las batucadas.