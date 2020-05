El cuaderno de Chapu: "Como fuera de casa no se está en ninguna parte"

Sánchez llegó al gobierno volando entre los pinos de la M30 en zigzag como las becadas del monte Jaizkibel. A Sánchez hay que apoyarle las medidas porque si no, los muertos de mañana serán culpa del PP. Los muertos son del PP si gobierna el PP y si no, también. La culpa es de la oposición, de que España está al este de Portugal, de los chinos, del mercado que está fatal, de que somos muy simpáticos, de que no se podía saber y de que salimos mucho a la calle.

Cuando acabó la guerra, Fernán Gómez salió a la calle, echó a andar y andando, andando, llegó hasta Leganés. Carmela Ríos quiere nadar en el mar. Yo creo que cuando eche a nadar, nadando, va a llegar a Leganés, Carmela Ríos.

Al fin hemos salido a lo que sea. Mi Españita cochinera dice que si dicen que se puede hacer deporte hoy, hay que hacer deporte hoy. Madrid donde las Morgues parecía la villa olímpica. Somos lo que va del Palacio de Hielo a la peluquería. Me dice Luis Cano que no tenemos test, pero tenemos pelazo. Salimos a la pelu, a la bici, a sacar al perro, a por pan, a los Pactos de la Moncloa y a lo que haga falta. Ya lo dijo Antonio Gamero: “Como fuera de casa, no se está en ninguna parte”.