El cuaderno de Chapu: "Cambio de postura"

Traigo que al guardia Civil que dijo que la Benemérita trabajaba contra la las corrientes críticas con el Gobierno, lo ha ascendido Marlaska. Por lo que sea. A los Conguitos les quieren hacer entregar la lanza por ser un dulce racista y has dicho querido Juanrra que ojalá que nos lleve un meteorito, y te advierto de que el diminutivo MeteoRITO me parece censurable pues incide en el tamaño del bólido espacial y qué te crees la Tierra mida 12.000 kilómetros no le da derecho a hacer de menos a otros asteroides de tamaño diverse.

Están revisándolo todo, y revisando han encontrado restos de Covid 19 en muestras de aguas residuales de Barcelona de marzo de 2019. Es que la gente guarda cada cosa. Así que meses antes de que el virus naciera en Wuhan ya andaba por Barcelona.

De la ciudad condal tú eres, pero tú a mí no me quieres. Para ser de la ciudad Condal, virus tú me tratas muy mal. Todo es Catalán. Dicen allí se inventó la Rosalía, la Juanola, el submarino ictíneo del ingeniero de Figueres Narciso Monturiol, los fondos de los Pujol en Nueva Zelanda, la tinaja de la piscina de la Moncloita, Copito de Nieve, Colón, Miquel de Cervantes, la princesa de Girona y el SARS-COVID2.

Cambia la historia muy rápido. Mi Españita viene de la comisión de te falta valor para dar un golpe de Estado y va al acuerdo de los grandes partidos para unos presupuestos. Antes se echaban en cara el inmovilismo y ahora, el movimiento. El Gobierno comunica el cambio de postura de Casado, pero es de Sánchez el cambio de postura pues ha pasado de estar de pie a estar sentado, negociando. No era tan difícil.