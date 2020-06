El cuaderno de Chapu: A dos tiempos

LA BRÚJULA

Traigo las notas del día 84 del Estado de Alarma. Hemos dejado atrás atrás el invierno y el jersey de Fernando Simón. Me gusta mucho más este look ibicenco de blancura de lino de coordinador del centro de emergencias y alertas sanitarias idlib. La OMS cuenta 27940 fllecidos en España y Simón, 27.128. Tal vez haya que tener en cuenta los fallecimientos leves y Simón ha admitido ahora que congeló la cifra de muertos hace diez días. Hay que ser optimistas, pero no sé si tanto.