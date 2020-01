El cuaderno de Chapu: Tezanos, general del Estado

Este jueves ha hablado Tezanos, oh Tezanos, Melchor, Gaspar y Baltasar del Sanchismo, ojalá Tezanos de Fiscal General del Estado. Mejor: Tezanos, General del Estado. A José Félix el espejito del CIS le dice -y también es casualidad- que suben el PSOE y Esquerra y Podemos y baja el PP. A Sánchez le da más de un 30%. Poco me parece con esa percha que tiene.

Sánchez ha perpetrado una sanchada tan arquetípica del sanchismo que deberían meterla en un bote y mandarla a estudiar en la Universidad de Connecticut. Primero, Sánchez está incómodo con la reunión con Torra así que le dice a Torra que mantiene su reunión del jueves con el president, pero ese mismo día se reunirá también con Ada Colau, con la presidenta de Diputación y con los de Barcelona Global y con uno que tocaba la pandereta de la tuna de Pedralbes.

Eso es como si quedas con una chica y aparece con las amigas. Se reúne con Torra y a la vez no se reúne con él. Y así llegamos a la Españita que avanza: Torra no convocará elecciones hasta que apruebe los presupuestos, Sánchez no se reunirá con el presidente del Govern hasta que no haya Govern y yo no respiraré hasta que me haga caso Rosalía.

Es broma. ¿Cómo? Que acaba de rectificar y que al final se reúne con Torra en la mesa de diálogo?¿Ves cómo tenía razón cuando os decía que era un tipo de fiar?