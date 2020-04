El cuaderno de Chapu: Los negros del ataúd

Miércoles Santo. ¿Quién te traicionará a ti, mi Españita? A la Virgen de la Piedad del Baratillo le resbalan tres lágrimas por debajo de la mascarilla. Quién te va a traicionar a ti, Españita.

Tiene el desconsuelo extrañas formas de aparecerse. A mí se me ha atravesado la primavera en el césped artificial sobre el que posan los ataúdes en la pista de la muerte del Palacio de Hielo. Llevo toda la tarde intentando describir las florecillas de las veredas cuando las mueve el viento y solo me salen coronas de crisantemos y la chicotá de los negros del ataúd.

Hoy en Estamos haciendo una gestión intachable, la Portavoz del Gobierno que como buena portavoz del gobierno dice todas las cosas al revés, ha anunciado que el 26 de abril volveremos a la normalidad y saldremos a llenar las calles y las plazas. Salvador Illa dice que no y Ábalos, que no, no, no.

Entre lo de la desescalada, los test y las mascarillas y el lío este, no sé cómo el tipo de los discursos puede seguir escribiendo metáforas de la seroprevalencia, el conteo y la desescalada y no se le escapa nada relativo al coño de la Bernarda.

Los muertos hoy han vuelto a subir.Estábamos viendo la luz a final del túnel y ahora no podemos asegurar que no sea otro tren. Aguantad.