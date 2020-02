El cuaderno de Chapu: "Parados fachas"

Traigo que enero ha destruido 244.000 empleos. Enero, otra vez tú, hijo de una cabra. Me cae mucho mejor julio, y es mucho más guapo dónde vas a parar, y octubre y su viento sur de palomas y de mujeres.

Del paro registrado el gobierno dice “A mí, que me registren”. 90.000 parados más. Sin duda, una maniobra de la derecha sucia y cochina. Si me arrodillo y pongo mi oreja sobre el suelo ya puedo escuchar los pasos de Carmen Calvo, viene a hablarnos de un complot de parados de derechas. Han salido también Quince mil afiliaciones menos en el sector agrario, quince veces peor que los otros eneros. Muchos parados del campo... Sin duda parados terratenientes, parados fachas y pobres, con su tractor de Lamborghini -qué feos son- todas las arrugas en la cara, la Faria y el tardofranquismo, seguro que se han ido al paro a propósito para boicotearle a mi Españita el sueño de su sanchismo y su guapura.

Hablando de España, hoy se ha muerto un poco España porque se ha ido José Luis Cuerda, que era de Albacete, y andan de luto los amaneceres y los amaneceristas. Cuerda decía que el hombre es un lobo para el hombre y que si Dios existiera, sería de izquierdas, pero yo no creo que no es ni derechas ni de izquierdas. Bastante tiene Dios con cincelar los tobillos al aire de las chicas. O con que huelan tan bien las magdalenas, sonrían los ujieres del Congreso, hagan ruido de los niños en el recreo, y con que amanezca claro, que no es poco.