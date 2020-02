El cuaderno de Chapu: 'La crispasao'

En ese sitio trabajan 3.000 personas. Hay más gente en EFE que en el Mercadona de Valdebebas. Fernando Garea ha aclarado que una agencia de noticias pública no es una agencia del gobierno. Estos periodistas siempre dando la nota. A qué creía que venía Garea a una agencia de noticias, ¿a hacer noticias? Qué se habrá creído. Me recuerda a aquel sketch de los Monty Pithon. Un un tipo entraba en una agencia de viajes y le preguntaban si venía a comprar un viaje o a que le hicieran sexo.

A Casado lo invitaron al cantón de Moncloa a acordar la renovación de los órganos judiciales o a hacer la crispasao. La crispasao es el baile favorito de Sánchez para este Carnaval, la lambada de la polarización y el frevo nordestino de la rebaja de la sedición con el breackbeat de justicia europea, que se baila más agarrado que un quinto en la verbena.

Sánchez y Casado ahí sentados son la Shakira y la Jlo del bipartidismo. ¿Le ha dicho el presidente a Sánchez: Yo quería expresar la voluntad de millones de personas que quieren dar una oportunidad al reencuentro y la esperanza y que es el momento de avanzar? ¡NO, eso se lo dijo a Torra! De Casado ha dicho Chiqui Montero que o se hacen sus políticas o España no puede contar con el PP porque Casado no tiene una solución para Cataluña. No como Torra.