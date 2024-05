Ryma Sheermohammadi: "La actuación del gobierno de Irán ha sido un genocidio contra la humanidad"

La película de animación Persépolis, basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita e ilustrada en el año 2000 por Marjane Satrapi, autora franco-iraní ha sido galardonada esta semana con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En Persépolis la autora narra de forma autobiográfica cómo creció en un régimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar el país. Hoy, más de 20 años después de su primera publicación, no podemos decir que las cosas hayan ido a mejor en el país persa, donde los niveles de miedo y represión por parte del régimen de los Ayatolás han subido exponencialmente en los últimos años, reflejado más recientemente en la condena a muerte de un cantante iraní, el rapero Toomaj Salehi, por apoyar las protestas contra el régimen del año 2022.

Así que hoy, con la “excusa” que nos brinda Persépolis y el Premio Princesa de Asturias, nos volvemos a preguntar por el estado de cosas en Irán, con la ayuda de la traductora y activista Ryma Sheermohammadi, con quien ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Sheermohammadi valora el Premio Princesa de Asturias a Marjane Satrapi, ahora que se cumplen 24 años de su publicación, en el 2000. Por entones, "dio a conocer aspectos muy importantes sobre este cambio, cómo lo ha vivido ella de pequeña y luego con 13 y 14 años", que fue cuando emigró a Europa. "Muchas mujeres iraníes nos sentimos identificadas con la descripción que hace ella de cómo vivía esa doble vida de la cultura iraní y el cambio a la cultura occidental. Toca temas muy delicados y lo hace magistralmente".

La activista ha traducido varias de las canciones del artista Toomaj Salehi condenado a muerte y, según ella, Salehi era "absolutamente consciente" del peligro que corría. De hecho, me decía: "cuéntame las distintas formas en que se ejecuta a los delincuentes en los distintos países del mundo". "Mientras chateábamos me decía que en cualquier momento...", consciente de lo que le espera. Tiene siete cargos: desde propagar mentiras, desorden que afecta a la seguridad, propagar mentiras, desorden que afecta a la seguridad del país, guerra contra dios... "lo increíble del código penal iraní es que si te condenan y estás en la cárcel, y vuelves a incurrir en lo mismo, el juez tiene todo el derecho de emitir la sentencia de pena de muerte". Y él, "estando en la cárcel, y teniendo esa sentencia, no ha parado de protestar, de escribir cartas, y de hablar... ha sido muy valiente". Vemos videos de Irán, de como las chicas van caminando por las ciudades, con carteles de no a la pena de muerte, pensionistas el día del trabajador manifestándose, pidiendo amnistía para él.

Lo más llamativo es la carta de 400 iraníes que habían participado como soldados en la guerra de Irán-Irak diciendo: "matadnos a nosotros en lugar de a Toomaj Salehi", ha explicado. Ciudadanos que no se atreverían a hablar en otros momentos. "No estamos hablando de periodistas que, quizás sería un buen momento para hablar de que arriesgan su libertad, hablamos de pensionistas, trabajadores, mineros, personas que en otros momentos no querían meterse en líos porque los iraníes saben que que les puede caer una gorda. Desde una sentencia, hasta que te expulsen de la universidad como ha pasado con muchos jóvenes".

Marjane Satrapi ha dicho que “si tuviera delante a Josep Borrell le daría una bofetada”, por no considerar a Irán como un estado "terrorista", en alusión a sus palabras del pasado 24 de abril, sobre la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la UE porque "no tendría efectos prácticos". Sheermohammadi opina que Irán debería ser considerado como un estado terrorista. "Yo me remito también, como ella, a los hechos. Hay un dictamen en la justicia Argentina que dice que el gobierno de Irán es un gobierno terrorista, a través del grupo que tienen Hezbolá, y lo sabemos por la justicia en varios países europeos. A esto hay que sumarle que el primer acusado que se está buscando ahora mismo es el primer ministro de interior de Irán.

Está claro, el mundo ha visto cómo actúa el gobierno iraní ante las protestas pacíficas más inofensivas. Ojalá la gente viera en qué condiciones nuestros jóvenes salieron a la calle. No hay que olvidar el informe que hizo la Comisión que formó las Naciones Unidas para investigar la actuación del gobierno iraní. El resultado de este informe dice que la actuación del gobierno de Irán ha sido un genocidio contra la humanidad".

La activista considera que son sorprendentes las palabras del señor Borrell, "hay razones para declarar a la guardia revolucionaria iraní como un grupo terrorista porque es la que está detrás de todo". "No hay que olvidar que Hamás es uno de los grupos que está subvencionado, formado por la guardia revolucionaria iraní", ha concluido.