El rastro: "La izquierda domina el entretenimiento, en general, y nadie que ose disentir de esto será bien acogido"

El escritor confiesa que "no se puede acudir al rastro todos los domingos" y que en esta ocasión el relevo lo ha cogido su hijo menor. No obstante señala que cualquier cosas que le hubiera sucedido "no habría estado a la altura de lo que se ha sucedido estas últimas 48 horas en España".

A su parecer "el PP se ha disparado un tiro" y no tiene sentido lo que ha hecho ya que han movilizado a miles de personas con el eslogan de no a los indultos y no a la amnistía, pero de pronto "sale alguien a decir que sí, según qué condiciones".

En cuanto a la gala de los Goya opina que son bastantes previsibles y que hace ya "muchísimos años que se dio de baja de ese asunto".

"La superioridad moral de la izquierda te exige unos pagos. La izquierda domina la literatura, la poesía, el cine, el entretenimiento en general y nadie que ose disentir de esto será bien acogido, incluso puede ser cancelado", sostiene.