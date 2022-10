Los motivos por los que los profesores se sienten abandonados por el Gobierno

Abandonados por el gobierno. Así es como se sienten ahora mismo centenares de profesores en España que no descartan convocar una huelga si el Ministerio de Educación sigue haciendo oídos sordos a sus problemas. Precaria situación laboral, falta de reconocimiento profesional, sueldos insuficientes, falta de financiación y de recursos para las aulas; son algunos de los motivos que han llevado a los docentes al límite.

La semana pasada ya pudimos ver a cientos de profesores de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (del CSIF) manifestarse frente al Ministerio de Educación bajo el grito de “Vaya ministerio con menos alegría”; haciendo alusión directa a la ministra de educación, Pilar Alegría, quien por ahora, no ha dicho nada.

Los profesores no descartan convocar una huelga si no se negocia un Estatuto del Docente ante la situación de colapso que sufren desde hace tiempo. Defienden que en los presupuestos del 2023 no se ve reflejada ninguna mejora y critican la “absurda burocracia” que implica la última reforma educativa, la LOMLOE o Ley Celaá.

Mario Gutiérrez, responsable sección educación CSIF, "España tiene problemas estructurales en la educación desde 1990. Tenemos los mismos problemas de hace 40 años, fracaso escolar, tasa de repetición alta, y un abandono escolar que nos sitúa en la cabeza"

"La LOMLOE nos tiene muy cabreados porque desprecia la labor de los profesores y no hace nada por corregir esos fallos que nos pone a la cola de la UE, esto debería avergonzar a España como sociedad", añade y recuerda que "los recortes que empezaron en 2010 no se han recuperado y tampoco el diálogo con el Ministerio de Educación. No se busca solucionarlo con los profesionales de educación sino hacerlo sin molestar a las comunidades"