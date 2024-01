Filosofía mundana: El sueño, las vacaciones de la realidad

Javier Gomá nos invita hoy a reflexionar sobre el sueño, la necesidad que todos los seres humanos tenemos de descansar unas horas todos los días.

El filósofo define la realidad en la que vivimos como la que "nos estructura, nos define, nos mejora" y añade que si no nos adaptamos a ella nos convertimos en "seres irreales, absurdos y disparatados". Sin embargo, admite que es "dura" y que muchas veces se nos manifiesta como "resistencia a nuestros deseos". "Al final del camino no sobreviene como la peor de las expropiaciones, que es la muerte". continúa.

Considera Gomá que el problema de la realidad es que "es demasiado seria" y que por ello, "necesitamos de vez en cuanto unas vacaciones de la realidad". "Cuando estás dormido no estás con la sociedad, no estás con otro, ni siquiera estás contigo mismo, estás en un 'no lugar'", define.

"La diferencia entre los hombres, las mujeres y las máquinas, es que las máquinas no sueñan", explica. Asegura que nosotros sí necesitamos "esas vacaciones de la realidad" no porque "nos vayamos del principio de la realidad al principio de los deseos". Además, considera que cuando nos despertamos se produce "algo así como una resurrección" en la que estamos renovados "con fuerzas sobrantes".