Filosofía mundana: "El interés general ya no es de interés general"

Javier Gomá y Rafa Latorre reflexionan en este nuevo capítulo de 'Filosofía mundana' sobre las sociedades autoritarias.

Empieza Gomá asegurando que "los regímenes autoritarios lo tienen todo muy claro" y que no se complican. Lo único que les preocupa es épocas de crisis es "algo tan sencillo como el interés general". "Todo lo que no sea el interés general, incluidos los individuos, se sacrifica sin miramiento en beneficio del interés general", agrega.

Mientras, "la democracia es ese sistema que se complica la vida" donde la dignidad individual de todos los ciudadanos es la "más eficaz" contra el poder.

Para el filósofo el "gran descubrimiento" de la modernidad occidental es que "el interés general está muy bien" y que el particular debe ceder ante él. "Pero, el interés general en la modernidad cede a algo todavía superior que es la dignidad individual", matiza.

Añade que en la democracia el interés general "no vale ni aunque sea bueno, ni aunque sea la justicia social". Considera Gomá que el "problema ahora es el que interés general ya no es de interés general" y que "lo que importa no es seducir el centro sino el extremo".