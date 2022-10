Arranca el juicio del accidente del Alvia y las víctimas reclaman una investigación "técnica e independiente"

Una de las tragedias más graves de estas últimas décadas en nuestro país ocurrió un 24 de julio de 2013, en el recorrido Madrid- Ferrol. En la curva de Angrois, un tren Alvia viajaba a una velocidad de 191 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 80. En ese tren había 224 personas de las cuales 80 perdieron la vida.

“No me cansaré de pedirles perdón y de que los comprendo. Tanto los que me perdonaron como los que no me perdonaron, los comprendo a los dos", son las palabras de Francisco José Garzón en La Sexta, el maquinista y único imputado del accidente del tren Alvia, días después de lo ocurrido.

Este lunes, la Plataforma de Víctimas del accidente ferroviario de Alvia se ha concentrado frente al Congreso de los diputados para exigir, una vez más, que se realice una investigación técnica e independiente; acontecimiento que coincide con la semana en la que arranca el juicio por el siniestro, que será mañana miércoles.

Nueve años después, se abren las heridas de numerosas familias y amigos que tendrán que volver a declarar ante los jueces; buscando una sentencia clara. Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia señala que "Ahora vienen momentos difíciles y más después de casi una década de lucha y tener que hacerlo con nuestros propios recursos."

"Evidentemente, el maquinista tuvo un despiste, pero había un sistema de seguridad que estaba apagado", agrega.