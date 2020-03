La carta de Ónega a Torra: "¡Os ha descubierto, Sánchez! Habéis fabricado el virus para combatir el independentismo"

Le expreso mi admiración por su capacidad de presencia en medios extranjeros, que parece que disfruta de una fantástica conexión con la BBC, privilegio a pocos concedido. También le expreso mi asombro por su fogosidad epistolar, que en cuanto tiene una oportunidad le envía una carta fogosa a los 27 gobiernos de la Unión Europea.

Tanto es así, que tengo noticias perfectamente desmentibles de que muchos presidentes llegan a su despacho y preguntan en secretaría si ha llegado la carta de Torra. Si les dicen que no, “hoy no hay carta de Torra, señor presidente”, piden que les pongan otra vez el final de “Juego de Tronos”, que no es tan imaginativo como sus epístolas, pero tiene su aquel.

¡Dios, qué vitalidad, president! Y sobre todo, ¡qué asombrosa creatividad! De las últimas cosas que ha dado a luz su portentosa imaginación, esta noche me quedo con dos, que ignoro por qué han irritado tanto a la señora ministra de Defensa y el de Interior tuvo que echar mano de la templanza judicial para reclamarle un mínimo de lealtad y cooperación.

Esas dos revelaciones suyas, señor Torra, han sido decir que el perverso gobierno español impide el confinamiento en Cataluña y que está permitiendo la propagación del virus.

¡Ahí le ha dado, president! ¡Lo ha descubierto! ¡Os ha descubierto, Pedro Sánchez! Impedís el confinamiento, de hecho la Rambla, los bares y la Diagonal están llenas de gente, para que Torra no pueda hacer lo que más le gustaría, que sería cerrar los aeropuertos y levantar fronteras a ver si de paso se levanta la de España. Os ha descubierto, malvados.

Y permitís la propagación del virus, yo creo que lo habéis fabricado, como arma secreta para combatir el independentismo. Si caen muchos catalanes, se pagarán menos pensiones en Cataluña, algún independentista caerá, y ya no hará falta la mesa de negociación.

Algo así tiene que haber pensado usted, señor Torra, porque mentir, lo que se dice mentir, usted nunca miente, ¿verdad, don Joaquim? Las mentiras son cosas de Madrid.

