La carta de Ónega a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social: "Es una de las mayores del nuevo Gobierno"

Tiene un currículo brillante. Creo que he leído todos los informes que hizo como Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, puesto al que fue llamado por Cristóbal Montoro.

Y creo también que esos informes son radiografías, a veces crueles, de cómo se gasta y se malgasta el dinero de los españoles. Ignoro si le han hecho mucho caso los gobiernos que en este país han sido desde su nombramiento, pero estoy seguro de que, si hubieran seguido sus dictámenes, este país estaría mucho mejor.

Porque usted es el rigor. Usted es la credibilidad. Usted es el análisis y la oferta de soluciones. Si Pedro Sánchez le ha llamado, no es porque usted sea socialista, insisto en que fue nombrado por Montoro. Es porque se reconocen sus méritos por encima de su ideología.

Con Nadia Calviño es otra garantía ante Bruselas. Y para el conjunto de los españoles, como digo, la gran esperanza. A usted, señor Escrivá, no se le pide que gestione un ministerio. Se le pide que haga un milagro. O varios milagros.

El milagro de salvar de la quiebra a la Seguridad Social. El milagro de salvar el sistema público de pensiones. El milagro de que los futuros pensionistas recuperemos la confianza de que el Estado no nos dejará tirados porque no hay dinero.

Algunas de sus propuestas no serán populares. No lo es aumentar la edad efectiva de jubilación, fíjese cómo ha recibido Francia las ideas de Macron. No lo es elevar el periodo de cálculo. Ni buscar una alternativa a la revalorización ligada al IPC, porque no se puede pagar de forma indefinida.

Y no sé qué dirá la ministra de Hacienda de pagar con impuestos el déficit de la Seguridad Social. Pero si alguien puede hacer todo eso, ese alguien es usted. Simplemente por su capacidad de análisis y la fuerza de convicción de sus datos. Le deseo suerte, ministro. Su suerte será la de todos. Se lo diré de otra forma: desde hoy confío algo más en este gobierno. Y confío porque tiene un ministro llamado José Luis Escrivá.