La carta de Ónega a Martínez Almeida: "Sienta bien tropezar con alguien con sentido del humor"

Y buenas noches a don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, a la sazón alcalde de la villa de Madrid. No sé cómo será usted de alcalde, porque aquí donde me oye soy vecino de Alcobendas y, puesto a sufrir alcaldes, siempre me quedaré con el de Pol, en mi provincia de Lugo, que es donde aprendí a pecar.

Como tampoco soy cronista municipal, le diré que le escribo porque soy de los que sigo sus presencias en televisión. La política española se divide entre los que aprenden oficio en “Juego de Tronos” y los que se divierten yendo a la tele. Usted está entre los segundos, el otro día ganó el aplauso en “El Hormiguero” y esta mañana en “Espejo Público”.

Un par de entrevistas más y le provoca un ataque de celos al señor Revilla. No recuerdo actuaciones más sonadas ni un político –mucho menos un alcalde—que haya sido tan celebrado. Es que tenemos una clase política, señor Martínez Almeida, que siempre parece cabreada. Y no sabe usted lo bien que le sienta a este país de las crispaciones tropezar con uno que tiene sentido del humor, que entra a las trampas del entrevistador con elegancia, que no parece cabrearse ni con Pedro Sánchez y que se cachondea de sí mismo.

Es usted lo que dicen los viejos cronistas de un soplo de aire fresco que entra por el televisor. Y, por lo escuchado, encandila usted a las señoras. Ya sabemos lo de la estatura y todo eso, que a ver si un día va a llegar a lo del tamaño importa.

Susanna Griso le puso a una señora que le quería a usted como yerno, y usted confesó que les gusta más a las madres que a sus hijas. Unos años más en la alcaldía, don José Luis, y empezará los plenos recitando a Campoamor: “Las hijas de las madres que amé tanto / me besan hoy como si fuera un santo”. Me imagino a esas madres pegadas a Telemadrid: “niña, que va a salir el alcalde”. Yo ya no estoy en edad de hacer comparaciones, pero creo que nos ocurre a muchos que nos quedamos en la mitad del rey o de los hermanos Gasol. Debe ser que las madres de las hijas nos quieren manejables. Debe ser que parecemos más inofensivos. Debe ser, señor Martínez Almeida, que, si no tienen mucho físico con el que soñar, se fijan en lo que dice: manejable, pico de oro, y les sale el yerno ideal.