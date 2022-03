La carta de Ónega a García Gallardo: "Espero que sepa que es la minoría y que actúe en consecuencia"

Y buenas noches a don Juan García Gallardo, procurador recién elegido de las Cortes de Castilla y León, negociador con Fernández Mañueco y futuro vicepresidente del gobierno regional. Dicho en otras palabras: el triunfador de las últimas elecciones y ganador del pulso entre Vox y el Partido Popular.

La noche del 13 de febrero, Santiago Abascal le decía: “Juan, se te está poniendo cara de vicepresidente”. Se le puso y no se la quitó. Debe ser usted un hombre tenaz. Su partido obtuvo el mismo resultado en las urnas que Ciudadanos en las elecciones anteriores, y se dijo: yo quiero ser como los blancos. Los mismos puestos que tuvo Ciudadanos, ahora para Vox. Y no se movió de ahí. Estuvieron a punto de romper, pero García Gallardo tenía una convicción: o cede Mañueco, o se repiten elecciones. Y al final, ya en tiempo de descuento, Mañueco tuvo que ceder. Feijoo le había dado libertad, pero también se publicó que no aceptaba que Vox presidiese las Cortes y, sin embargo, se cedió.

Se lleva usted, García Gallardo, la presidencia de la Cámara, la Mesa, la vicepresidencia del gobierno y tres consejerías de nueve. Como los blancos de Ciudadanos en la anterior legislatura. A la gente del viejo orden le deja la tranquilidad de que se comprometen al pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía. Tampoco es poca cosa, porque Vox, su partido, está en contra del Estado de las Autonomías. Le felicito por el resultado y sepa que va a ser el personaje más examinado de la política española. Para la izquierda usted significa la entrada de la extrema derecha en un gobierno, y así lo están diciendo ya sus portavoces y sus medios informativos.

Para Feijóo, una especie de mosca cojonera que le recordará cada minuto ese pacto. En la Unión Europea se señalará su caso como una demostración del avance de la ultraderecha en las instituciones democráticas. Y las próximas elecciones ya están marcadas por las sombras de este acuerdo. Combatir esa campaña no es tarea suya, sino del Partido Popular. Yo espero de usted, García Gallardo, que sepa que es la minoría y que actúe en consecuencia. Y, sobre todo, que sea verdad eso del respeto al orden constitucional. Esa será la diferencia con otra coalición con sede en Madrid.