La Brújula Electoral: "Una campaña electoral en la que apenas hay propuestas"

Que esta iba a ser una campaña diferente, lo podíamos imaginar desde el primer momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la fecha de las elecciones. Pero, otra cosa es tener una campaña electoral, en la que apenas hay propuestas y en la que muchos de los candidatos están prácticamente desaparecidos, empezando por el primero que eligió esta fecha.

Desde que el viernes pasado arrancara la campaña electoral, Pedro Sánchez ha participado únicamente en un mitin. Hoy se ve obligado a cumplir con sus compromisos en la cumbre de la OTAN en Lituania. Entre eso y que pasó tres días y medio preparando el debate de Atresmedia. Pues eso, un acto y ya casi nos hemos comido la mitad de la campaña. Que por cierto, dos días después del Cara a Cara el PSOE sigue fijándose, no en cómo lo hizo Pedro Sánchez, sino en las mentiras de Feijóo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que la mentira invalida a Feijóo para ser presidente.

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, seguía la estela de la mentira, no se ha salido del carril, pero aportaba un nuevo elemento en este discurso para hablar de ultras y radicales.

Una campaña que en esta ocasión parece que se libra en los medios de comunicación siempre es mejor estar en una entrevista en un estudio con el aire acondicionado, que en un mitin a casi 40 grados. Es lo que tiene elegir el 23 de julio para unas elecciones. Se anuncia nueva ronda de entrevistas para los próximos días del presidente Sánchez y lo que tenemos pendiente es un debate la semana que viene en la televisión pública. Un debate a cuatro, que el PP quería que fuera a 7, que se incluyera a Bildu, a ERC y al PNV porque son formaciones que según, el popular Esteban González Pons, pueden acabar condicionando un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario institucional del PP y mano derecha de Feijóo hoy, le aconsejaba a Pedro Sánchez, que por su bien, es mejor que no acuda al debate de la semana que viene.

De los cuatro principales candidatos, sólo uno, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido actos de campaña este miércoles. Entiéndase por acto de campaña un mitin de partido o una rueda de prensa explicando propuesta. Habrá quien diga que el formato de los mítines está caduco, que ya no tiene sentido y hay que darle una vuelta es muy posible. Pero, da la sensación que en general parece que todas las formaciones políticas tienen claro que está todo el pescado vendido, que el resultado de las elecciones será el que vienen marcado las encuestas y que de lo que se trata es de pasar estos días como sea, llegar al 23, acudir a votar y ya si eso nos vamos todos de vacaciones que ya en septiembre decidiremos quien gobierna.

Último día para solicitar el voto por correo

Mañana es el último día para pedir el por correo. Así que sepan los oyentes que si alguien tiene intención de ejercer su voto utilizando este sistema, le quedan apenas 24 horas para poder solicitarlo. Los que ya lo han pedido, están recibiendo estos días la documentación necesaria y habrá tiempo para votar por correo hasta el próximo 20 de julio, tres días antes de las elecciones. Mientras en las oficinas de correos no dan abasto, el viernesconoceremos las cifras oficiales del número de españoles que han solicitado el voto por correo, pero de momento lo que hemos conocido es que la previsión es que se duplique, respecto a las pasadas elecciones.

Los propios partidos políticos son los primeros que están incentivando este voto por correo. La fecha, el 23 de julio, en plenas vacaciones del verano no acompaña para votar. Por eso quieren luchar como sea contra una posible abstención. Esta mañana, el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido desde Murcia ayuda a los carteros, porque de ellos depende que las papeletas para elegir el voto lleguen dentro de los plazos previstos. Feijoó les pide ayuda, pero también se compromete a compensarles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue en Lituania, en la cumbre de la OTAN. Una circunstancia que le ha impedido hoy hacer campaña electoral, pero no ha tenido problema en responder desde Vilna a las preguntas de los periodistas sobre las elecciones. Le han preguntado al candidato socialista si tras el debate de este lunes, se planteaba cambiar la estrategia en esta campaña electoral ha respondido que no hay cambios al respecto. Pero lo cierto es que hoy hemos sabido que de cara a mañana se han incluido actos que no estaban previstos en la agenda de Pedro Sánchez.

El candidato de VOX asistió ayer en un mitin en Málaga. Se ha hecho viral un video que han grabado desde esta formación en el que Santiago Abascal de camino a Málaga paraba con el coche a repostar en una gasolinera y se hacía fotos y saludaba alegremente a todos los presentes en esta gasolinera.

Eso fue ayer por la noche, porque este miércoles Abascal está desaparecido. No ha tenido ningún acto, únicamente está prevista una entrevista en la televisión pública andaluza esta noche. En su lugar, ha tomado protagonismo en esta jornada, su mano derecha, Iván Espinosa de los Monteros quien en una actitud bastante catastrofista, ha denunciado que vivimos los peores años de nuestra historia reciente.

También sobre el cambio climático se han referido desde Sumar, a cuenta de la Ley de Restauración de la naturaleza. Una normativa europea que se marca como uno de sus principales objetivos restaurar el 20% de suelo marino y terrestre degradado. Pese al veto inicial del PP europeo, la ley ha podido salir adelante y ahora tendrá que ser negociada con todos los miembros del Consejo Europeo. Una victoria que celebraba el portavoz de Sumar.