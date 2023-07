La Brújula Electoral: "Aquí de lo que se trata es de echar los restos"

Estos últimos días de campaña prometen ser de todo, menos aburridos, porque aquí de lo que se trata es de echar los restos. De hacer el último esfuerzo antes del domingo, de tratar de convencer al que aún a estas alturas no tiene decidido el voto. Para eso, los partidos, parece que están dispuestos a hacer lo que sea. Y sino, para muestra un botón. El PSOE ha tenido a bien poner de relieve que un medio digital estadounidense Político lleva en portada la polémica foto de Feijóo de hace 30 años, en un yate con Marcial Dorado, un narco con el que mantenía una amistad. Qué casualidad, que ahora esa foto, llegue a un medio digital extranjero, porque aquí en nuestro país, esa imagen estamos cansados de verla, sobre todo porque hay quien de tanto en tanto ya se ocupa de sacarla a pasear.

Hoy ha estado con Carlos Alsina, el ministro de la presidencia Félix Bolaños y número 3 en las listas del PSOE por Madrid. Bolaños que como su jefe no ve otro escenario posible que la victoria el próximo domingo. De hecho se ha animado incluso a hacer una porra, no la de comer que le ofrecía Alsina, sino una apuesta que pronostica entre 135 y 150 escaños para el PSOE, porque nos lo merecemos ha dicho. No hay nada como tener la autoestima muy alta.

También están convencidos de esa victoria en el PP. Hoy la popular Cuca Gamarra hacía un llamamiento a la movilización masiva. “Hay que rematar la tarea” ha dicho para poder fin al sanchismo y así empezar ya, una nueva etapa.

Una campaña, que se está viendo marcada, especialmente en estos últimos días, por los cruces de acusaciones, por la confrontación. Pero, también por señalar a los medios de comunicación de lo que no les viene bien a algunos partidos. A esta estrategia, de determinadas formaciones de la izquierda se ha sumado hoy el candidato de VOX, Santiago Abascal. Ha dado a entender que algunos tratan de presentarles como un demonio con cuernos, mientras que la realidad es que bajo su punto de vista es que son una formación como cualquier otra con la que se puede negociar y llegar a acuerdos.

De esta confrontación y de todo este ruido se quería alejar hoy la candidata de SUMAR, Yolanda Díaz. Lo ha explicado en una entrevista en RNE. Ella no es de insultar, de broncas, de ruido. Aquí los que hacen todo esto es la derecha, a quien no le ha dolido en prendas señalar.

Yolanda Díaz, que se ha tomado muy en serio lo que vienen señalando algunos sondeos, que el tercer puesto no está decidido, que la pugna está entre su formación y VOX, y por eso ha decidido dedicar todo este martes y todo el miércoles a preparar el debate a tres, que mañana se hará en TVE. Esperemos que el resultado no sea el mismo que Pedro Sánchez que se cogió tres días con sus días y con sus noches a preparar el cara a cara de Atresmedia y bien lo que se dice bien no le fue.

Termina el plazo para votar por correo

Este viernes termina el plazo para votar por correo y eso se está dejando notar en las oficinas postales, ya de por sí estos días más desbordadas de lo habitual, pero es que lo que se puede ver en las últimas horas en muchas de estas oficinas de Correos, son largas colas en las puertas, que con el calor, pues como se pueden imaginar no se hacen nada llevables. Dice Correos que a estas alturas, hay 400.000 personas que habían pedido el voto por correo, que aún no han recogido la documentación.

El candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que esforzarse este martes para explicarse sobre la polémica suscitada por sus palabras en referencia a la revalorización de las pensiones. No sólo esforzarse, sino además, hacer propósito de enmienda y admitir que se equivocó. Hoy Feijóo está en Palma de Mallorca donde asiste a un mitin junto a la presidenta de Baleares,

Está siendo una semana muy movidita para el candidato socialista, que hoy ha tenido que volver a compaginar sus compromisos como presidente en Bruselas y su tarea como candidato. Esta tarde, Pedro Sánchez, está en San Sebastián, esta última semana el candidato de los socialistas se está dejando ver más de lo que nos tenía acostumbrados en esta campaña. Hay que apretar el acelerador y sobre todo movilizar al electorado. Algo que la factoría de videos del PSOE ha vuelto a hacer este martes en un video que han difundido entre la militancia para agradecerles su apoyo.

Precisamente, el candidato de VOX, Santiago Abascal, ha mirado esta mañana a Cataluña para advertir sobre una posible escalada independentista a corto plazo si tras el 23J, quien acaba gobernando en España, es el PP y VOX. Desde la Generalitat, la portavoz de la Generalitat ha acusado a Abascal de tener una manía persecutoria contra Cataluña y ha aprovechado esta circunstancia para hacer un llamamiento a llenar las urnas de votos contra VOX. Hoy Abascal ha hecho un respiro para preparar el debate de mañana en TVE.

La candidata de SUMAR, Yolanda Díaz, ha hecho un parón en la campaña electoral para preparar el debate de mañana por la noche… esta mañana, DÍAZ, criticaba a los partidos de la derecha por ser los responsables de provocar todo este ruido, esta bronca en la campaña electoral….pero ella tampoco se ha quedado corta a la hora de cargar las tintas contra Feijóo. ARANTZA MARTÍN.